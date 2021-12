Esplosione nella notte: fanno saltare bancomat e scardinano le grate della banca

Esplosione nella notte a Capena dove una banda ha fatto saltare il bancomat di un istituto di credito. E' accaduto intorno alle 3:30 al civico 25 della via Tiberina, nel comune a nord di Roma. Qui, a seguito dell'allarme automatico collegato al 112 i carabinieri della compagnia di Monterotondo sono intervenuti per un tentativo di furto dell’Atm del Credito Cooperativo di Riano lasciando sul posto detriti sparsi nell’area circostante (inferriate di protezione, vetri rotti, parti dell’apparecchio asportato).

Sul posto è intervenuto anche il personale della vigilanza privata e la direttrice dell’istituto, per verificare i danni, eventuali somme asportate e immagini delle telecamere presenti. Da quanto inizialmente appurato sembra che i malfattori dopo un tentativo non andato a buon fine di far esplodere l’Atm abbiano scardinato delle grate per accedere lateralmente attraverso il muro e raggiungere la cassa del bancomat contenenete il denaro, non riuscendovi.

Indagini in corso da parte dei carabinieri.