Esplosione in villa: due feriti

Due esplosioni a distanza di 24 ore, dovute entrambe ad una probabile fuga di gas. Succede a Bracciano, dove due persone sono rimaste ferite. La deflagrazione segue di una giornata un altro intervento, avvenuto sempre nel comune lacustre e sempre a causa di una fuga di gas in strada Sambuco, poco distante dalla strada secondaria dove è avvenuta l'esplosione di sabato mattina.

Nel dettaglio l'intervento dei carabinieri della compagnia di Bracciano e dei vigili del fuoco della locale caserma è avvenuto intorno alle 12:00 di sabato 16 aprile in via Fra Giovanni, in seguito ad un guasto all'impianto del gas (autonomo) nel locale cucina dell'abitazione. Due le persone travolte dall'onda d'urto della deflagrazione, un 48enne ed una donna di 55 anni, entrambi trasportati in ospedale dal personale del 118.

Terminate le operazioni di soccorso la villa è stata dichiarata temporaneamente inagibile.