Esplode bombola del gas, la scampagnata finisce in ospedale

Una scampagnata sui verdi prati ed al fresco delle montagne del nord della Ciociaria ha rischiato di tramutarsi in una tragedia. Un uomo residente a Roma che con altri amici e familiari si era accampato con le tende nelle bellissima località di Fiumata, in territorio del comune di Filettino (Frosinone), è rimasto ferito nel pomeriggio di Ferragosto in modo abbastanza serio dall’esplosione di una bombola al gas che stava utilizzando per cucinare.

Dopo i primi soccorsi da parte proprio dei suoi familiari sono stati allertati i soccorritori e sul posto si sono portati gli operatori del 118 che, vista la gravità della situazione in cui versava l’uomo, hanno richiesto l'intervento dell’elisoccorso.

Dopo alcuni lunghissimi minuti sul posto è giunta l’eliambulanza con gli operatori che hanno caricato l’uomo poi trasportato al policlinico Umberto I di Roma dove è stato ricoverato in codice rosso.