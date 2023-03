Esplosione nella notte: bomba carta degli anarchici contro il circolo Pd

Esplosione nella notte in zona Piazza Bologna dove gli anarchici hanno lanciato una bomba carta contro la sede del Partito Democratico. Il petardo è stato lanciato poco dopo la mezzanotte contro il circolo Pd Italia-Lanciani di via Catanzaro, angolo via Belluno. Un forte boato che ha svegliato gli abitanti della zona con decine di telefonate al 112.

A rivendicare il lancio della bomba carta gli anarchici che hanno firmato il blitz con delle scritte in vernice rossa impresse sulle mura perimetrali: "Stop 41 bis", "Alfredo libero", e Pd mer**", con una A maiuscola iscritta in un cerchio simbolo dell'anarchismo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della digos della questura di Roma, gli investigatori della scientifica per i rilievi e gli agenti delle volanti e dei commissariati San Lorenzo e Porta Pia.

Gli investigatori hanno quindi accertato il lancio con conseguente esplosione di un grosso petardo. Danneggiate la serranda e la porta finestra della sede del Pd di via Catanzaro nessuno è rimasto ferito. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivara dalla visione delle immagini delle telecamere di sicurezza della zona.

L'attacco ha trovato la denuncia dello stesso Circolo PD Italia-Lanciani: "Stanotte è stata vandalizzata la sede del nostro circolo. Una bomba carta è stata gettata all'interno rompendo i vetri della finestra. Chi usa la violenza contro le sedi democratiche è nemico della democrazia. Ma noi non ci faremo intimidire. Continueremo il nostro lavoro. Perché i principi della Repubblica enunciati nella nostra Costituzione sono e saranno sempre la nostra bussola. Si al confronto delle idee . No alla violenza. Con chi ha a cuore i valori costituzionali ci vediamo presto a via Catanzaro".

"Solidarietà e vicinanza al Circolo PD Italia Lanciani per il vigliacco attacco che ha danneggiato i locali della sede - le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri -. Mi auguro che i responsabili di questo vile gesto vengano individuati. Nessuno spazio per la violenza nella nostra città".