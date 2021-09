Sul posto sono intervenute le volanti del Commissariato Marino di polizia che hanno accertato l'avvenuto furto. Secondo i primi risconti i ladri avrebbero saturato con del gas acetilene la fessura di erogazione delle banconote per poi aprire il bancomat. Rubato il denaro la fuga. Sul posto anche gli artificieri e gli investigatori della polizia scientifica, a caccia di elementi utili a risalire ai ladri.

Esplosione nella notte a Santa Maria delle Mole dove una banda ha fatto saltare un bancomat fuggendo con il denaro. E' accaduto intorno alle 4:00 della notte fra il 7 e l'8 settembre al distributore Atm della BCC di via Pietro Maroncelli con i ladri riusciti poi a scappare con circa 90mila euro. Una deflagrazione che ha risvegliato i residenti della frazione del Comune di Marino che hanno poi richiesto l'intervento al 112.

Gas nella fessura del denaro per far esplodere il bancomat, banda in fuga con 90mila euro