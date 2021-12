Assalto al bancomat: l'esplosivo danneggia il palazzo del Comune

Hanno fatto saltare il bancomat ma non hanno dosato l'esplosivo con l'assalto che ha danneggiato l'aula consiliare del Comune. Succede a Rocca Santo Stefano, piccolo Comune di meno di 1000 abitanti dell'alta Valle dell'Aniene. A denunciare il misfatto il Sindaco del paese della provincia romana, Sandro Runieri.

"Scrivo solo ora perché davanti a simili gesti l'amarezza è davvero tanta", le parole del primo cittadino "alcuni malviventi hanno fatto saltare, presumibilmente con una carica esplosiva, il bancomat della Bcc di Bellegra installato nella sede comunale, in adiacenza con l'aula consiliare del nostro Comune. Un forte boato avvertito intorno alle 3.33 di questa mattina, il furto dei contanti e la fuga in pochissimi minuti. Insieme al capitano dei carabinieri della compagnia di Subiaco ed ai suoi uomini, al direttore e al oresidente della Bcc non abbiamo potuto far altro che constatare la distruzione prodotta dall'esplosione".

Denuncia del sindaco che prosegue: "Rabbia, amarezza, dispiacere e delusione per il gesto che indirettamente colpisce l'aula del consiglio comunale, l'aula che ha deciso nel tempo quello che siamo oggi, quello che Rocca è oggi nel bene e nel male. L'aula dove si sono seduti tanti sindaci e tanti consiglieri. L'aula che è stata luogo di incontro e confronto con i cittadini, l'aula di tante iniziative. Oggi è stato inferto un duro colpo alla nostra comunità e ai suoi sigilli. Tutto è andato distrutto, porte, finestre, lo scranno, banchi, sedie, il confalone, le bandiere e perfino quel Gesù che assisteva ad ogni nostro incontro. Ci attiveremo immediatamente per restituirla presto alla cittadinanza migliore di prima anche se nessuno potrà mai guarirne la ferita".