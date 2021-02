Esplosione a Torre Gaia, banda del gas fallisce il colpo e la banca viene smurata

Foto da Welcome To Favelas

Una forte esplosione, nella notte, ha riecheggiato tra i palazzi di Torre Gaia, a Roma est. La banda del gas [qui gli altri colpi e come agisce la banda], ha provato infatti un colpo grosso alla filiale della Bper in via Cino Del Duca.

I ladri, nonostante l'esplosione, si sono trovati davanti la cassaforte ancora chiusa. E' quanto successo alle 2:30 del mattino di domenica 7 febbraio.

La deflagrazione ha distrutto la vetrata e sono caduti i controsoffiti, mentre il bancomat è rimasto integro. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Tor Vergata, che hanno immediatamente avviato le indagini.

Due giorni fa un fatto analogo come quello all'altezza del chilometro 33 della via Flaminia, quando i ladri dopo aver provato a far esplodere la cassa continua del supermercato, hanno causato un incendio di cui hanno evidentemente perso il controllo, finendo per essere costretti a fuggire a mani vuote.