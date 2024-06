Esplosione ad Ardea, ordigno sotto l'auto di una guardia giurata: denunciato un 15enne

Svolta nelle indagini sull’esplosione di un ordigno posizionato sotto l’auto di una guardia giurata incensurata in via Trieste ad Ardea, il 16 giugno. I carabinieri della Tenenza di Ardea hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, uno studente di 15 anni, di Ardea, gravemente indiziato dei reati di danneggiamento e minacce gravi.

Le indagini

L’auto sotto cui era stato posizionato l’ordigno era stata parcheggiata nei pressi dell’abitazione del proprietario. Le fiamme avevano raggiunto anche gli sportelli dei contatori delle utenze domestiche. Sulla vicenda, i carabinieri hanno raccolto gravi elementi indiziari a carico del 15enne, visto scappare da alcuni testimoni a bordo di un monopattino, subito dopo l’esplosione. Nel corso dell’attività di indagine, i proprietari dell’auto hanno presentato ai carabinieri di Ardea denuncia querela, in cui hanno indicato che l’atto intimidatorio sarebbe verosimilmente da ricondurre a problemi sorti con il figlio della coppia. In passato, infatti, i due minori erano amici salvo poi allontanarsi. Un fatto, questo, che avrebbe scatenato l’ira del 15enne.