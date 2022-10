Esplosione in una villetta: donna estratta dalle macerie, è in fin di vita

Esplosione ad Anzio. A causa di una probabile fuga di gas avvenuta in via dei Faggi, altezza incrocio via dei Larici Una porzione di una villa è crollata e una donna è rimasta sotto alle macerie. Estratta in gravissime condizioni dai vigili del fuoco, anche per le ustioni riportate, è stata portata in eliambulanza in ospedale a Roma. L'esplosione poco dopo le 10:00 di stamattina, mercoledì 19 ottobre.

La donna, circa 60 anni, è arrivata in codice rosso al Sant'Eugenio. Sul posto, oltre al personale del 118, i vigili del fuoco, polizia ed i carabinieri. "Abbiamo sentito un boato incredibile - ha raccontato un cittadino sui social - poi abbiamo capito cosa era successo e chiamato i soccorsi".

Soccorritori ancora a lavoro per accertare la presenza sotto le macerie di altre persone che potrebbero essere state coinvolte nel crollo. Raccolti i primi elementi sull'esplosione, le indaginisono affidate ai carabinieri della compagnia di Anzio.

Seguiranno aggiornamenti