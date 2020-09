Fanno esplodere la cassa continua del supermercato e fuggono con il denaro

Esplosione ad Acilia dove una banda ha fatto saltare in aria la cassa continua del supermercato per poi fuggire con il denaro. E' accaduto stanotte.

In particolare la deflagrazione, udita da buona parte degli abitanti del quartiere del X Municipio Mare, è avvenuta poco dopo le 3:00 della notte fra il 16 ed 17 settembre in un supermercato di via di Macchia Saponara. Fatta esplodere la cassa continua dell'esercizio commerciale i ladri hanno rubato il denaro contenuto nella stessa per poi darsi alla fuga a bordo di un'auto.

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenute le volanti della polizia e gli agenti del Commissariato Lido che indagano sulll'accaduto. Ad Acilia anche gli artificieri e gli investigatori della scientifica a caccia di tracce utili a risalire alla banda. Da quantificare il bottino.