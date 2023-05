Esplode una caldaia, paura in un condominio

Momenti in paura nella serata di mercoledì 10 maggio in via Olindo Guerrini, a Roma. Un boato ha allarmato i residenti di un condomino che, a decine, hanno chiamato i vigili del fuoco e i carabinieri che sono accorsi sul posto.

La caldaia condominiale era esplosa e lo scoppio ha gettato nel panico chi vive lì. I pompieri hanno subito spento il rogo. Nessuno è rimasto ferito. Resta la paura.