Esplodono bombole gpl e crollano le mura di una abitazione

Paura nel comune di Colonna, nella provincia di Roma, dove a causa di un incendio sono crollati il solaio e parte delle mura di una casa in campagna. L'abitazione in quel momento era fortunatamente vuota. Le fiamme sono scoppiate, per cause ancora da determinare, intorno alle 18 di giovedì 21 luglio, all'altezza di via Colle di Sant'Andrea.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Rocca Priora. Il rogo ha coinvolto anche alcune bombole a gpl, esplose, che hanno causato il crollo del solaio e di alcune mura dell'abitazione. Nessuno è rimasto ferito. Ora si indaga per stabilire le cause dell'incendio.