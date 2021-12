Terminillo: scivolano nel canalone ghiacciato, recuperata coppia di escursionisti

Sono scivolati in un canalone di ghiaccio sul monte Terminillo subito dopo il tramonto. Con temperature sotto lo zero, al buio, sono riusciti ad allertare i soccorritori. Una disavventura che una coppia di giovani escursionisti dei Castelli Romani non dimenticherà, conclusa con un lieto fine ed il loro salvataggio.

Scivolati per un lungo tratto ghiacciato del canalone centrale della montagna che si trova in provincia di Rieti, sul posto per recuperare i due 30enni originari di Velletri sono quindi intervenuti gli uomini del soccorso alpino e speleologico Lazio. L'intervento (molto complesso a causa del buio, del ghiaccio e delle temperature diversi gradi sotto lo zero) si è concluso positivamente intorno alle ore 21:00. Alle operazioni hanno partecipato anche i vigili del fuoco, la polizia di stato e il personale sanitario del 118 giunto rifugio Angelo Sebastiani monte Terminillo.

Disorientato dalla nebbia

Sempre sul Monte Terminillo, una squadra della polizia di stato insieme a una squadra del soccorso alpino sono intervenute nella mattinata del 8 dicembre per recuperare un escursionista disorientato a causa di una fitta nebbia. Dopo aver fornito le coordinate telefonicamente, l'uomo è stato raggiunto e ricondotto alla sua automobile.

Le raccomandazioni del soccorso alpino

Come spiegano dal soccorso alpino e speleologico Lazio - Cnsas, con temperature ampiamente sotto lo zero, vento in quota, presenza di ampi tratti ghiacciati specialmente nei versanti nord, si raccomanda "l’attenzione di tutti i frequentatori della montagna sulle condizioni meteo di queste ore e dei prossimi giorni: l’improvviso calo delle temperature, unito al vento sostenuto in quota, ha favorito la formazione di ghiaccio vivo anche a basse quote".

"Pianificate le vostre escursioni, consultate i bollettini e avvaletevi dell’esperienza di chi conosce molto bene la montagna. Con le temperature molto basse si rischia di rimanere esposti a rischi maggiori e alle conseguenze dell’ipotermia. Controllate le previsioni meteorologiche e i bollettini neve e valanghe. Anche sentieri di bassa difficoltà, prati di media montagna, canali innevati possono nascondere situazioni ad alto rischio. È importante affrontare percorsi in montagna con l'attrezzatura adeguata (abbigliamento, calzature adatte, ramponi e piccozza, cibo e bevande calde, una lampada frontale). Attenzione anche alle poche ore di luce e all'allungarsi dei tempi di percorrenza degli itinerari".