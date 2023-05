Si perdono nella macchia boschiva durante un'escursione, ritrovati dopo ore

Stanchi e stremati sono stati rintracciati e tratti in salvo dai vigili del fuoco. Disavventura a lieto fine per una coppia, smarritasi durante un'escursione e ritrovata dai soccorritori dopo diverse ore di ricerca. È accaduto lunedì 1 maggio in località Pian della Carlotta, fra i comuni di Santa Severa e Tolfa, in provincia di Roma.

La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 19:30 quando un uomo e una donna hanno richiesto aiuto inviando la loro posizione alla sala operativa tramite lo smartphone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia che hanno trovato l'auto della coppia lasciata parcheggiata vicino all'ex caserma delle guardie forestali. Addentratisi in una zona impervia a bordo di un mezzo fuoristrada i caschi rossi sono quindi arrivati in prossimità di un traliccio dell'alta tensione elettrica, dove la coppia aveva detto di essere in attesa dei soccorritori.

Proseguite le ricerche a piedi - seguendo i tralicci - dopo diverse ore, i pompieri hanno quindi ritrovato la coppia di escursionisti. Stanchi i due sono stati riaccompagnati alla loro vettura , con la quale, dopo aver ringraziato i vigili del fuoco, sono tornati a casa, spaventati, stanchi ma illesi.