Escursionisti romani si perdono sul monte Semprevisa, salvati dopo ore di ricerche

Ieri pomeriggio, verso le ore 17:30, in Carpineto Romano, i Carabinieri della locale Stazione congiuntamente al personale del Soccorso Alpino Nazionale sede di Collepardo (FR) e al reparto Saf dei Vigili del Fuoco di Roma, hanno prestato soccorso a due romani di 66 anni, che erano partiti nella tarda mattinata da un sentiero all’altezza di via Maenza al km. 25,700 per un’escursione sul Monte Semprevisa. I due hanno poi perso l’orientamento e chiesto aiuto tramite il numero di emergenza 112. I vari reparti, coordinati dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Colleferro hanno localizzato e poi rintraccio gli escursionisti qualche ora più tardi, alle 20.40 circa, in buone condizioni di salute.