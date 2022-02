Sulla vetta del Terminillo non riescono a tornare a valle, recuperati due escursionisti

Sulla vetta del monte Terminillo sono rimasti bloccati a quota 2mila metri non riuscendo a ritornare a valle. La domenica di apprensione è stata vissuta da due escursionisti di 49 anni, entrambi residenti a Roma, richiedendo l'intervento degli uomini del soccorso alpino. Raggiunti da una squadra di soccorritori nei pressi della cima della montagna che si trova in provincia di Rieti, i due sono stati imbragati, legati e portati a valle in sicurezza.

Sul posto in ausilio agli uomini del soccorso alpino anche i militari della guardia di finanza, la polizia ed i vigili del fuoco intervenuti anche con un elicottero. A parte la paura nessuno dei due escursionisti ha riportato conseguenze.