Escursionisti sbagliano sentiero e si perdono, recuperati con l'elicottero

Disavventura comunque a lieto fine per quattro escursionisti, salvati dal corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Lazio, intervenuto nel primo pomeriggio di oggi sul Monte Costasole, in provincia di Roma, per recuperare un gruppo di escursionisti disorientati.

I quattro, tra i 50 e i 60 anni e originari della Capitale, dopo aver raggiunto la vetta del monte partendo da Saracinesco, riscendendo hanno sbagliato sentiero ritrovandosi in un punto errato e senza essere più in grado di ritrovare autonomamente la via del ritorno.

Sul posto, dopo alcuni contatti telefonici con i dispersi per recuperare la loro posizione, è giunto il Soccorso Alpino che ha provveduto a riaccompagnare a valle due dispersi. Gli altri due, invece, sono stati recuperati da un elicottero dei Vigili del Fuoco. I quattro, tutti senza necessità di cure mediche, si sono dunque ricongiunti al punto di partenza e hanno fatto rientro a casa.