Si perdono sul monte Livata, escursione con brivido per tre romani

Escursione con brivido per tre romani dispersi nel pomeriggio di lunedì 6 dicembre in montagna. Sono stati i carabinieri della stazione forestale di Arcinazzo Romano, su richiesta della centrale operativa della compagnia carabinieri di Subiaco, ieri pomeriggio alle 17:15 circa, ad intervenire sul monte Livata alla ricerca di tre persone disperse in montagna.

Verso le ore 18:15, i militari dell'Arma, con l’ausilio della Centrale Operativa, sono riusciti a localizzare, tramite contatto telefonico, i dispersi in località Gli Scifi nel comune di Vallepietra. Viste le critiche condizioni meteorologiche e la strada completamente innevata, i Carabinieri hanno deciso di raggiungere a piedi l’area segnalata riuscendo ad individuare le tre persone – cittadini romani, due donne di 37 e 33 anni e un uomo di 32 anni – fortunatamente in buona salute.

I Carabinieri li hanno accompagnati presso il presidio mobile di soccorso nel comune di Subiaco dove sono stati visitati e rifocillati prima di far rientro, in autonomia, nelle rispettive abitazioni.