Perdono orientamento sul sentiero di montagna, recuperata coppia di escursionisti

Hanno perso l'orientamento sul sentiero di montagna e non sono riusciti a tornare alla loro auto. Sono poi stati i carabinieri e gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio ad intervenire nella serata di domenica sui monti Lepini, nel territorio di Carpineto Romano, per recuperare una coppia di escursionisti che aveva perso l'orientamento nel raggiungere la vetta del monte Semprevisa.

I due, un ragazzo di 31 anni residente a Pomezia e una ragazza di Ardea di 28 anni, dopo essersi resi conto di non essere più in grado di proseguire hanno contattato il Numero Unico per le Emergenze 112 che successivamente ha richiesto l'intervento del Soccorso Alpino. Sul posto sono giunte due squadre di terra del CNSAS provenienti da Collepardo e Latina che, grazie alle indicazioni fornite telefonicamente dalla coppia, li hanno raggiunti e riaccompagnati alla propria macchina. Sul posto, a supporto delle operazioni, anche i militari dell'Arma dei Carabinieri.

