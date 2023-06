Bloccati dal maltempo: recuperati tre escursionisti

Tre escursionisti bloccati dal maltempo e dalla fitta vegetazione. Sono due gli interventi domenicali degli uomini del soccorso alpino che, assieme ai carabinieri, hanno recuperato due ragazzi e un anziano a San Polo dei Cavalieri e Carpineto Romano, entrambi comuni della provincia di Roma.

Escursionisti dispersi sul monte Morra

Il primo intervento nel primo pomeriggio di domenica 11 giugno quando due giovani escursionisti hanno lanciato l'allarme dopo essersi persi sul monte Morra, vicino a monte Gennaro, nell'area dei monti Lucretili. Smarriti nella fitta vegetazione i due escursionisti, due romani di 24 e 25 anni, sono stati localizzati dagli uomini del soccorso alpino e speleologico Lazio assieme ai carabinieri della stazione di Marcellina. Spaventati ma illesi sono stati visitati dal personale del 118 e sono poi potuti tornare a casa.

Smarrito sul monte Semprevisa

Da San Polo dei Cavalieri a Carpineto Romano, un secondo intervento degli uomini del Cnes è avvenuto sempre domenica pomeriggio sul monte Semprevisa, per soccorrere un escursionista disperso a causa delle avverse condizioni meteo. Nonostante il brutto tempo, gli uomini del soccorso alpino sono riusciti a raggiungerlo rapidamente, nutrirlo, idratarlo e metterlo in sicurezza. Utilizzando una corda in conserva, siamo riusciti a riportarlo giù fino al punto di soccorso, dove è stato consegnato ai sanitari del 118 per ulteriori accertamenti.

Sul posto anche il personale medico del 118 e le forze dell'ordine.