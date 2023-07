Tradito in montagna dal gps, escursionista romano scivola e rischia di precipitare

Tradito dal gps è scivolato rischiando di precipitare per poi rimanere bloccato in montagna al buio a oltre 2mila metri d'altezza. Storia a lieto fine per un giovane escursionista romano recuperato sulla alpi Carniche nel cuore della notte. Il ragazzo, di 19 anni, voleva trascorrere cinque giorni in montagna. Con sé aveva uno zaino pesante con tutto il necessario per l'escursione. Ma il giovane finisce fuori sentiero, ruzzola per alcuni metri e resta bloccato in un punto impervio. Scatta la chiamata al soccorso alpino che interviene con diversi operatori provenienti da Sappada e da Santo Stefano di Cadore tra le 23:30 circa e le 3:50 del mattino. È accaduto sul monte Peralba che segna il confine tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto sopra Sappada.

Tradito dal gps

Il giovane escursionista ha lanciato l'allarme mentre si trovava sul monte Peralba. Salito tardi lungo la via ferrata Sartor che risale il fianco orientale del monte è rimasto bloccato fuori sentiero, circa trecento metri sotto la cima scendendo verso la parete ovest. Ingannato dalla traccia del suo gps che lo ha fatto finire su un tratto molto ripido ed esposto, è scivolato per alcuni metri, senza riportare conseguenze. A quota 2.400 metri sul livello del mare circa si è dunque fermato e ha chiesto aiuto. A ricevere la richiesta di soccorso la stazione di Sappada del soccorso alpino che ha poi coinvolto anche i vigili del fuoco di Santo Stefano di Cadore.





Individuato da un pompiere

Complesse le operazioni di salvataggio. I soccorritori si sono portati dalle Sorgenti del Piave fino all'inizio del tratto ripido che risale la parete Ovest del Monte Peralba e qui sono stati raggiunti da due squadre di soccorritori della stazione di Sappada del soccorso alpino. Risalito a piedi nella notte la parete Ovest dividendosi in due squadre da quattro persone, dopo diverse ore è stato poi localizzato. A individuare la posizione del 19enne un vigile del fuoco che si era portato in Val Visdende.

Riportato sul sentiero

Così i soccorritori si sono potuti dirigere nella direzione giusta risalendo la Ovest del Peralba. Il giovane è stato raggiunto all'1:50 con i soccorritori che si sono calati con la corda per sessanta metri fino al punto in cui si trovava il 19enne. Assicurato e recuperato è stato portato sul sentiero. L'intervento si è concluso per il meglio. Poco prima delle 4:00 del mattino i soccorritori e il disperso sono giunti alla base della parete.