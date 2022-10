Colpito da malore durante un'escursione, 52enne romano soccorso sul Corno Piccolo

Un uomo di 52 anni di Roma è stato colpito domenica pomeriggio da un infarto mentre stava facendo un'escursione sul Gran Sasso. Secondo quanto riporta ilPescara, l'uomo era impegnato nell'escursione con alcuni amici sul Corno Piccolo, in località Sella dei due Corni, in provincia di Teramo in Abruzzo, quando ha avuto un infarto.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino che hanno subito soccorso l'uomo con l’ausilio dell’elisoccorso decollato dall’aeroporto di Pescara. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Teramo.