Escursionista scivola sul ghiaccio a quota 1600 metri e si rompe le gambe

Scivolata mentre era a quota 1600 metri si è procurata diverse fratture agli arti inferiori che non le hanno consentito di tornare a valle. Domenica di paura per una escursionista romana di 53 anni caduta mentre si trovava sul pizzo Deta, sui monti Ernici in provincia di Frosinone. Poi l'intervento dei soccorritori che l'hanno recuperata e trasportata in ospedale.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta una squadra del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico assieme ai vigili del fuoco. Impossibilitati a muoversi, dopo essere stata stabilizzata sul posto, l'escursionista è stata trasportata con una barella sino a prato di Campoli e da lì presa in cura su un mezzo del Cnas fino al primo punto raggiungibile dall'ambulanza e poi trasferita dal personale del 118 all'ospedale di Sora.

A rendere complicate le operazioni le condizioni meteorologiche avverse che non hanno permesso l'arrivo e l'atterraggio dell'eliambulanza della regione Lazio.