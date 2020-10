Escursionista solitario perde l'orientamento sui monti Lepini, 65enne recuperato dal soccorso alpino

Ha pensato di fare una escursione in solitaria sui monti Lepini ha ma perso l'orientamento non riuscendo più a trovare il sentiero per tornare alla sua auto. A vivere delle ore di apprensione un 65enne romano.

In particolare è stato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio ad intervenire domenica sera sui monti Lepini per recuperare l'escursionista disorientato. L'uomo, di 65 anni e residente a Roma, ha lanciato l'allarme contattando il 118 e fornendo delle indicazioni di massima sulla propria posizione e sull'itinerario svolto fino a quel momento.

Verso la sua possibile posizione sono partite due squadre di terra del Soccorso Alpino, una proveniente dalla stazione di Collepardo e l'altra dalla stazione di Latina. Nonostante le condizioni della ricerca nel territorio a tratti molto impervio siano state rese difficili dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi, l'uomo è stato ritrovato nella notte e riaccompagnato a Montelanico, doveva aveva lasciato la propria automobile. Sul posto anche i Militari dell'Arma dei Carabinieri.