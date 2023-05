Notte all'addiaccio per un escursionista: ritrovato dopo 12 ore di ricerche

Una notte all'addiaccio. Tanto spavento ma per fortuna nessuna conseguenza fisica per un escursionista ritrovato lunedì mattina dopo 12 ore di ricerche. Ad individuarlo in provincia di Roma un elicottero dell'aeronautica militare.

La macchina dei soccorsi si è attivata a partire dalle 18:30 di domenica 7 maggio quando una donna ha segnalato al 112 che il compagno si era disperso. L'uomo era infatti partito con una coppia di amici in località Santa Serena - nel comune ciociaro di Supino - per una escursione sul monte Malaina dove si era poi allontanato perdendo l'orientamento.

Dopo circa un'ora è stato localizzato nel territorio di Carpineto Romano - fra le province di Roma e Latina - dai carabinieri della locale stazione che hanno fatto scattare i soccorsi tramite la centrale operativa della compagnia dell'arma di Colleferro. Una battuta di ricerca serrata che ha visto impegnato anche il personale dei vigili del fuoco e del soccorso alpino.

Le ricerche sono terminate sono la mattina seguente, con l'escursionista poi avvistato da un elicottero dell'aeronautica militare. L'uomo, un 50enne di Ceccano, è stato poi recuperato in buone condizioni di salute con il velivolo dell'AM atterrato in Pian della Faggetta, dove l'uomo è stato soccorso.