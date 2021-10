Casilina: escrementi di topo ed insetti in cucina, chiuso ristorante cinese da incubo

Ventotto chili di alimenti sequestrati, escrementi di topo, insetti ed animali infestanti nelle cucine. Questo quanto trovato in un ristorante cinese della via Casilina, nella periferia est della Capitale, poi chiuso per le gravi carenze igieniche riscontrate. Nel corso dei controlli in 3 degli esercizi commerciali ispezionati in particolare in due ristoranti, per mancanza di tracciabilità degli alimenti, sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare pari a 10.000 euro.

La scoperta nell'ambito dei servizi di controlli nella zona di competenza del VI Distretto Casilino, diretto da Isea Ambroselli. Al servizio hanno partecipato 1 unita Cinofila Antidroga in abiti civili, 4 Unità di Polizia Locale Roma Capitale e 2 Ispettori S.I.A.N. della Asl Roma.

Per le gravi carenze igienico sanitarie e strutturali e per la presenza di escrementi di topo e animali infestanti, riscontrati in uno dei 2 locali, è stata proposta la sospensione dell’attività. A causa di una canna fumaria il cui terminale confluisce impropriamente nel bagno riservato alla clientela, comportando di fatto un grave nocumento in termini per la sicurezza della salute, Polizia Locale di Roma Capitale coinvolgerà il settore edilizia per le verifiche del caso.

Al termine dell’operazione sono stati sequestrati 31,7 chili di prodotti alimentari e identificate 48 persone.