Nuova Ponte di Nona: escrementi di topo ed insetti nel forno pizzeria

Animali infestanti ed escrementi di roditori. Questo quanto trovato dalla polizia in un forno pizzeria di Villaggio Falcone/Nuova Ponte di Nona, periferia est della Capitale.

Nel corso del servizio ad alto impatto distrettuale disposto dagli agenti del VI Distretto Casilino, in collaborazione con una unità cinofila antidroga dei reparti speciali, un ispettore del Sian della Asl Roma 2 e personale della Metro Security Atac, sono stati sottoposti a verifiche 2 esercizi commerciali.

Entrambi ubicati sulla stessa via nel forno pizzeria, a seguito di ispezione e in attesa dell’emissione del provvedimento di chiusura del laboratorio, sono stati rinvenuti animali infestanti ed escrementi di roditori.

Nel secondo invece, un minimarket, sempre in attesa dell’emissione del provvedimento amministrativo per la chiusura dell’attività, sono stati sequestrati 273 chili di prodotti alimentari di vario tipo e per questo al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa pari a 2.500 Euro.