Pasticceria e forno da incubo a Roma est, trovati insetti ed escrementi di topo

Escrementi di topo fra cornetti e danesi nel laboratorio di un forno a Torre Angela ed insetti in una pasticceria di Torre Maura. Sono stati gli agenti di polizia a scoprire gravi carenze igieniche nell'attività della periferia est di Roma. In particolare i poliziotti del VI Distretto Casilino, diretto da Isea Ambroselli, con l’ausilio di Unità Cinofile antidroga, e personale di Roma Capitale e ispettori della Sian della ASL Roma-2, a procedere al controllo di alcune attività commerciali del Municipio delle Torri.

Escrementi di topo nel forno

In tale contesto, in seguito ad un controllo effettuato da un fornaio in zona Torre Angela, è in itinere l’adozione di un provvedimento amministrativo di chiusura per le gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate, vista la presenza di escrementi di roditori. All’interno dell’attività in questione sono stati sottoposti a verifica documentale 7 persone straniere che esercitavano l’attività lavorativa, con mansione di addetti, senza un regolare contratto di lavoro per i quali sono già in corso attività amministrative da parte del locale ispettorato del lavoro.

Insetti nella pasticceria

Stesso provvedimento, per le medesime condizioni igienico sanitarie, è stato richiesto per il secondo controllo effettuato nella zona di Torre Maura, in una pasticceria, dove sono stati rinvenuti insetti infestanti nei locali adibiti alla produzione degli alimenti.