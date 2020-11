Escrementi di topo e sporcizia nel minimarket, sequestrati 200 chili di prodotti

Minimarket da incubo a Torre Angela chiuso dagli agenti della polizia locale. I sigilli ad un esercizio commerciale nella zona del VI Municipio, dove gli agenti dell'Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) hanno riscontrato diverse irregolarità amministrative e gravi carenze igienico-sanitarie , tanto da richiedere l'intervento del personale Asl territorialmente competente.

Oltre alla presenza di escrementi di topo, gli operanti hanno accertato violazioni delle norme sulla sicurezza alimentare, nonchè il mancato rispetto di alcune disposizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica. Scattata l'immediata chiusura dell'attività.



Alle sanzioni previste, si è aggiunto anche il sequestro di circa 300 chili di alimenti: più di 70 chili di carne priva di tracciabilità e oltre 200 chili di prodotti, tra cereali, patate, barbabietole, frutta secca e legumi, in quanto privi di regolare etichettatura riportante indicazioni sulla provenienza e scadenza. Sequestrata anche una bilancia non a norma.