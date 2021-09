Escrementi di topo in una scuola materna, sospese le lezioni

Escrementi di topo nella struttura. Per questo l'attività scolastica di una scuola materna di Roma è stata sospesa dopo i controlli effettuati dai carabinieri del Nas di Roma. La scoperta martedì mattina, in seguito ad una segnalazione telefonica di un genitore. I militari dell'Arma, in collaborazione con personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl Roma 3, hanno effettuato un'ispezione presso una scuola comunale dell'infanzia accertando la presenza diffusa di escrementi di roditori all'interno di alcune aule.

Al termine delle verifiche svolte dal nucleo antisofisticazioni romano, in sinergia con il personale sanitario dell'Asl, il dirigente scolastico ha disposto l'immediata sospensione delle attività didattiche per consentire le operazioni di sanificazione e disinfestazione di tutti i locali del plesso scolastico oggetto di controllo.

Costante, si ricorda, è l'attività di monitoraggio che viene effettuata dai Nas Carabinieri in tutto il territorio nazionale, nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dagli asili nido agli istituti superiori, finalizzata ad accertare la regolarità dei servizi erogati, a verificare le condizioni d'igiene nei locali, la conservazione e trattazione degli alimenti, la rispondenza dei menù alle clausole contrattuali previste dai capitolati d'appalto, la qualità e la salubrità delle pietanze somministrate, nonché la regolarità delle maestranze impiegate e il possesso delle previste qualifiche professionali.