Il ristorante con blatte ed escrementi di topo nel magazzino dove è conservato il cibo

Una stanza da incubo con blatte ed escrementi di topo accanto agli alimenti conservati nel magazzino del ristorante-pizzeria. A scoprirlo in zona Anagnina i carabinieri del nas che hanno poi denunciato il titolare.

Le gravi carenze igieniche sono state riscontrate nell'ambito di un più ampio servizio di monitoraggio di alcuni esercizi di somministrazione di alimenti per il rispetto delle normativa anticovid e dell'obbligatorio utilizzo del green pass.

In tale ambito i militari del nucleo antisofisticazione hanno ispezionato un ristorante nella zona del municipio Tuscolano ed hanno deferito il responsabile dell'esercizio commerciale all'autorità giudiziaria per aver conservato alimenti un un magazzino privo dei requisiti in materia d'igiene.

Nei locali infatti i carabinieri del comanto di viale dell'Aeronautica hanno accertato la presenza "massiva" di escrementi di roditori e blatte tale da poter contaminare gli alimenti presenti.