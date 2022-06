Sporcizia ed escrementi di topo in un bar di via Casilina

Sporcizia ed escrementi di roditore nei locali. Il bar da incubo è stato scoperto dalla polizia sulla via Casilina, nella periferia est della Capitale. Sono stati gli agenti, una volta accertate le precarie condizioni igienico sanitarie dei locali, a richiedere quindi l'ausilo del personale dell’Asl Roma 2 Sian (Servizio igiene degli alimenti e nutrizione), che hanno rilevato la presenza di escrementi di roditore proponendo la sospensione temporanea dell’attività sino alla completa pulizia e derattizzazione.

Il locale è stato smascherato nell'ambito dell'ennesima operazione Alto Impatto effettuata dal VI distretto Casilino, così come da ordinanza del questore, all’interno del centro commerciale Roma Est, in zona Pantano, Finocchio e Tor Bella Monaca.

Al servizio hanno anche partecipato una unità cinofila antidroga, 2 unità del reparto prevenzione crimine Lazio e 1 equipaggio nibbio dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

A seguito di mirata ed approfondita attività investigativa volta al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, gli investigatori, con l’ausilio di un cane antidroga, hanno effettuato una perquisizione domiciliare in via Giovanni Battista Scozza (zona Tor Bella Monaca) a carico di un cittadino italiano, denunciato in stato di libertà perché trovato in possesso di 17 grammi di hashish.

Durante i controlli amministrativi, all’interno del centro commerciale, è stato controllato un fast food nel quale è stata riscontrata la mancata esposizione della prevista autorizzazione amministrativa per il quale si è provveduto ad elevare sanzione amministrativa pari a 308 euro.

L’esito complessivo delle attività ha permesso di identificare 85 persone di cui 14 stranieri. Sono 5, invece, i veicoli controllati con 1 violazione al codice della strada, 1 veicolo sottoposto a fermo amministrativo e 1 carta di circolazione ritirata.