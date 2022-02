Escrementi di topo nel magazzino: proposta di chiusura per un bar

Escrementi di topo nel magazzino, una canna fumaria non a norma in cucina e slot machine aperte oltre l'orario stabilito per legge. E' quanto scoperto nel corso di alcuni controlli specifici da parte di polizia ed asl in un bar di Nuova Ponte di Nona, nella periferia est della Capitale. Le verifiche da parte degli agenti del VI distretto Casilino e degli ispettori del Sian (servizio igiene degli alimenti e nutrizione) dell'azienda sanitaria locale Roma 2.

In seguito all'ispezione - nel corso della quale sono state accertare diverse irregolarità - è stata disposta l’adozione di provvedimento amministrativo per la chiusura provvisoria dell’attività per le gravi carenze igienico sanitarie riscontrae.

Oltre che per gli escrementi di roditore sono state contestate al barista 2 violazioni, una di carattere amministrativo per inosservanza dell’ordinanza sindacale inerente gli orari di spegnimento degli apparecchi elettronici leciti con vincita in denaro e l’altra penale per omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti, per la quale il titolare sarà denunciato in stato di libertà.