Escrementi e olio motore contro la serranda del negozio, il grido d'allarme dell'ottico di Colli Albani

Escrementi umani, pece e infine olio motore. Questo quanto trovato da fratello e sorella titolari di Ottica Lepera in largo dei Colli Albani. Un imbrattatore seriale, che a partire dalla scorsa estate ha colpito una decina di volte. Imbrattata la serranda del negozio di Alessandra e Anna Lepera, nel mirino del vandalo anche l'esercizio commerciale vicino, separato dall'ottico dall'ingresso di un portone, il foto studio Lepera, di proprietà del papà di Alessandro e Anna. Esasperati i due commercianti hanno installato una telecamera per immortalare l'ignoto macchiatore riuscendo a riprenderlo in azione.

Raggiunto telefonicamente Alessandro Lepera, il negoziante ancora incredulo spiega: "Agisce sempre fra le 4:00 e le 5:00 del mattino, anche a distanza di mesi". Due volte a giugno 2023, altrettante a settembre e ottobre dello scorso anno e il 17 dicembre. Quando la situazione sembrava essere arrivata a conclusione un nuovo blitz: "La notte fra il 13 e il 14 marzo. "Abbiamo installato le telecamere per comprendere se fosse una persona a noi nota, ma così non è. Dalle immagini si vede questa jeep che parcheggia in una via dietro all'ottica e allo studio fotografico di nostro padre. Imbrattate le serrande con escrementi, pece e olio motore poi si allontana come se nulla fosse. Non riusciamo a spiegarci perché lo fa e soprattutto perché ha preso di mira i nostri due negozi".

Aperto da 30 anni, in tutto questo tempo "non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema. Ma quando pensavamo che fosse oramai una cosa passata la scorsa mattina quando abbiamo riaperto la serranda ci siamo trovati davanti alla stessa ignobile scena - conclude Alessandro Lepera -. Una situazione veramente spiacevole".

A rendere pubblica la situazione sui gruppi di quartiere la sorella di Alessandro, Anna Lepera che - dopo aver denunciato con i famliari l'accaduto ai poliziotti del commissariato Appio di via Botero - ha postato le foto degli imbrattamenti sulle pagine facebook dei gruppi di quartiere lanciando un disperato appello: "Danni materiali e malessere - il post della commerciante -. Vorremmo condividere con voi una serie di episodi spiacevoli che da un po' di tempo si verificano a danno della nostra attività che si trova in Largo dei Colli Albani 38. Da giugno dello scorso anno un individuo a noi sconosciuto si "diverte" ad imbrattare la soglia e la serranda del nostro negozio, all'inizio con escrementi, poi con la pece e per ultimo con olio di motore provocando non pochi danni materiali e malessere. Abbiamo anche sporto denuncia presso il commissariato di zona ma senza successo perché purtroppo non siamo in possesso di riferimenti precisi come la targa della sua vettura, una Toyota Land Cruiser modello vecchio di colore grigio scuro. Gli eventi in questione si verificano nelle prime ore del mattino. Chiunque abbia per caso la sensazione di aver riconosciuto la persona in questione o abbia come noi subito lo stesso trattamento, cortesemente si metta in contatto con noi. Ottica Lepera Largo dei Colli Albani 38 067800077. Grazie a tutti per l'attenzione".