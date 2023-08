Allarme veleno nel parco di Tor Tre Teste. Indagini della polizia locle

Allarme veleno nel parco Franceschetti, zona Tor Tre Teste, nel V municipio. Nei giorni scorsi un volantino lasciato all’interno della zona verde da un residente ha messo in guardia circa la presenza di una sostanza bianca sospetta, ed è salito il timore che potesse trattarsi di qualcosa di velenoso o tossico per cani e gatt.

Non è chiaro chi abbia affisso il cartello, anonimo e “artigianale”, ma il Municipio ha deciso di intervenire subito transennando un’area del parco e disponendo un sopralluogo: “Ho chiesto al reparto tutela ambiente del gruppo Casilino della polizia locale di intervenire, insieme al servizio giardini e Asl - conferma Edoardo Annucci, assessore al verde del V - Sono intervenuti e hanno mandato dei campioni all'Istituto zooprofilattico per le analisi, anche se da una prima verifica non sembra veleno”.

Indagini sono quindi in corso per capire se si tratti effettivamente di esche killer, disseminate da qualcuno che non gradisce la presenza di animali nel parco, e anche per risalire alla persona che ha affisso il cartello. Massima attenzione tra i proprietari che ogni giorno frequentano il parco con i loro amici a quattro zampe, e che sui social hanno fatto partire un tam tam per chiedere a tutti di stare in guardia.