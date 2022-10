Esce dal carcere e dopo un mese saccheggia due volte un risorante

Esce dal carcere e dopo un mese ruba tv e bibite da una pizzeria. È successo a Torre Angela. A ricostruire la vicende sono stati i carabinieri di Tor Bella Monaca che lo scorso primo ottobre hanno al 35enne gli arresti domiciliari.

L'uomo, uscito dal carcere da appena un mese al termine di un periodo di reclusione iniziato nel 2017, è stato individuato come autore di due furti consumati tra il 7 ed il 9 settembre, in un ristorante di Torre Angela, dal quale aveva ruabato in entrambi casi bibite e televisori per un valore complessivo di circa 3.000 euro.

Le indagini condotte attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza e la comparazione degli indumenti indossati dal 37enne, hanno permesso di recuperare i televisori rubati, che sono stati immediatamente restituiti al legittimo proprietario e di sequestrare altri televisori.

L'indagato, tra le altre cose, era già finito nei guai nell'agosto del 2017 pochi giorni prima del suo arresto, per un simile furto di televisore. Anche in quell'occasione i militari recuperarono la tv già venduta ad un'altra persona e lo riconsegnarono al titolare del locale.