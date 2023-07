Per superare l'esame della patente chiede aiuto all'amico. Beccato con microfono e microcamera

Per superare l'esame della patente le ha provate davvero tutte, chiedendo anche un aiuto all'amico che lo aspettava fuori. Un aiuto con il supporto tecnologico perché il candidato, un 39enne romano di origini bosniache, è stato beccato con microfono, microcamera e un piccolo router collegati con un suo conoscente che, fuori dalla sede dell'esame, gli suggeriva le risposte.

È quanto accaduto a Roma lo scorso 7 luglio in uno degli uffici della motorizzazione. Sul posto si sono recati i carabinieri di Garbatella che hanno rinvenuto e sequestrato il materiale. L'uomo è stato denunciato. Ora si indaga per capire se quello sia stato un episodio singolo, oppure no. L'esame è stato annullato.