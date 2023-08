Eruzione Etna, decine di voli cancellati da e per Roma

Numerosi voli cancellati anche da e per Roma oggi, lunedì 14 agosto, per l'eruzione dell'Etna, che ha portato alla chiusura dell'aeroporto di Catania.

Sul sito di Aeroporti di Roma, osservando gli orari in tempo reale, sono decine i voli cancellati, una situazione che si protrarrà almeno sino alle 13: annullate le partenze da Fiumicino di Ita Airways e Ryanair, così come di tutte le altre compagnie operate da Ita, e a metà mattina la situazione era ancora in evoluzione. Anche gli arrivi da Catania sono stati inevitabilmente bloccati.

L'annuncio dello stop delle attività dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa è arrivato intorno alle 5 del 14 agosto, un breve messaggio in cui si avvisava che "Causa eruzione Etna, fino alle ore 13:00 di lunedì 14 agosto i settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno chiusi. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibite. Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la compagnia aerea".

Tra Catania e Fiumicino sono programmati quotidianamente una trentina di voli tra partenze e arrivi, e in questi giorni di Ferragosto sono tantissime le persone che si sono ritrovate bloccate in Sicilia di ritorno dalle ferie, o a Roma, impossibilitate a raggiungere la meta delle vacanze. Già a luglio si era verificata una situazione simile, a causa però dell'incendio scoppiato in aeroporto a Catania. Decine i commenti e gli sfoghi condivisi su Twitter da passeggeri esasperati e ignari di quando potranno salire a bordo dei loro aerei per raggiungere le loro destinazioni, ennesima "tegola" sul comparto volo in un'estate caratterizzata da prezzi altissimi, cancellazioni, ritardi e proteste.