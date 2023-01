Eroina, cocaina ed hashish: il gran bazar dello spaccio in casa

Nascondeva in casa droghe pronte per lo spaccio. A pizzicarlo gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia che nella serata del 10 gennaio scorso, hanno tratto in arresto un 49enne di nazionalità italiana perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato trovato in possesso di 170 grammi di sostanza stupefacente di tipo eroina, 30 grammi di cocaina e hashish. Gli agenti, durante il controllo esteso all’abitazione del 49enne hanno anche rinvenuto e sequestrato sostanza da taglio, due bilancini di precisione e numerose bustine per il confezionamento.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato accompagnato in carcere come disposto dall'autorità giudiziaria che ha poi convalidato l’operato dei poliziotti.