Ernesto Tafuri, il dentista dei vip morto carbonizzato nel suo appartamento con i suoi tre gatti

Ernesto Tafuri, dentista di 69 anni che tra i suoi clienti aveva anche diversi vip, è morto carbonizzato a causa di un incendio scoppiato oggi e che si è sviluppato all'interno del suo appartamento in via Caposile 10, in Prati. Nell'abitazione c'erano anche i suoi quattro gatti, tre sono morti e uno è stato salvato dai vigili del fuoco. La tragedia all'alba, alle cinque del mattino circa.

È ancora presto per sapere con precisione il motivo del rogo, ma visto la portata delle fiamme non si esclude una causa esterna come una sigaretta spenta male o una scintilla da un corto circuito che possa aver bruciato subito i mobili di casa. Esclusa invece fin da subito l'ipotesi di una fuga di gas.

L'appartamento è andato completamente distrutto. Il dottor Tafuri, che viveva da solo, non ha avuto neanche il tempo di scappare o di mettere in salvo i suoi gatti. Sull'incendio è stata comunque aperta una indagine della polizia di Stato e della procura che dovrà chiarire la dinamica della tragedia. Le operazioni di soccorso non sono state facili e si sono protratte per oltre due ore.

Durante la zona è stata chiusa. Anche l'ingresso principale di una scuola superiore al civico uno di via Caposile è stato interdetto ed è stato predisposto un accesso secondario da via Achille Papa. Dalle 10.30 in poi, la strada è stata mano mano di nuovo aperta. Il resto del palazzo, infatti, non è stato considerato a rischio e non c'è stato bisogno di evacuare l'edificio.