Omicidio di 'Baficchio' e 'Sorcanera', ergastolo a Ottavio Spada. Assolto il fratello Roberto

Confermato l'ergastolo per Ottavio Spada al processo di appello bis nei confronti del clan di Ostia per il duplice omicidio di due esponenti di un clan rivale, Giovanni Galleoni detto 'Baficchio' e Francesco Antonini detto 'Sorcanera', avvenuto il 22 novembre del 2011 nel centro di Ostia.

Con la sentenza emessa ieri - lunedì 19 settembre - dai giudici della Corte di assise di appello di Roma è stato invece assolto Roberto Spada e la pena per lui è stata determinata in 10 anni per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. È stata stralciata, dopo la requisitoria del pg, a causa di un impedimento del difensore e verrà discussa davanti a un'altra sezione, la posizione di Carmine Spada. Il pg Francesco Mollace nella scorsa udienza aveva chiesto di confermare i tre ergastoli inflitti in primo grado.



Roberto Spada è stato già condannato in via definitiva a sei anni per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi. Al nuovo appello si è arrivati dopo la sentenza della Cassazione dello scorso gennaio, che ha riconosciuto definitivamente l'associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan di Ostia, disponendo però un nuovo processo d'Appello per il duplice omicidio dei due esponenti di un clan rivale.