'Er Pantera' arrestato e condannato: ha minacciato barista e clienti a Trastevere con un coltello

Simone Lopetti, meglio noto come 'Er Pantera', è stato arrestato e condannato. Protagonista, per così dire, delle notti della movida romana, 'Er Pantera' di recente stava spopolando su TikTok, come vi abbiamo raccontato.

Ieri sera, intorno alle 22, i carabinieri della compagnia Trastevere lo hanno bloccato. Lopetti era entrato in un bar di piazza San Calisto, a Trastevere, brandendo un coltello. Una volta dentro ha minacciato un dipendente e alcuni clienti: "Se non mi date le sigarette vi ammazzo". 'Er Pantera', 48 anni, è stato disarmato dai militari e arrestato in flagranza per tentata rapina.

Comparso oggi in aula a piazzale Clodio, i giudici ne hanno convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di firma. Al termine del rito abbreviato, è stato condannato a un anno e due mesi per tentata estorsione. Il pm aveva chiesto una condanna a due anni.

A novembre del 2022 Lopetti, già noto alle forze dell'ordine anche per furto e rapina, è stato vittima di un pestaggio brutale da parte di un branco di ragazzi a Trastevere. Di recente era stato anche denunciato a piede libero per porto d'armi perché aveva con sè un taglierino.