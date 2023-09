Fughe dalla struttura sanitaria e minacce al personale: "Er Pantera" finisce in carcere

Finisce in carcere Simone Lopetti, 55 anni, meglio conosciuto come 'Er Pantera'.

A dare esecuzione alla misura della custodia in carcere disposta dal giudice è stata la polizia. Lopetti, arrestato lo scorso marzo perché accusato di avere palpeggiato una ragazza all'epoca minorenne, era stato condananto ai domiciliari, da scontare in un struttura sanitaria.

Nel corso dei mesi successivi, però, il 55enne ha continuato a commettere reati: a inizio giugno era entrato in un bar di piazza San Calisto, a Trastevere, brandendo un coltello e minacciando i titolari, ed era stato arrestato dai carabinieri.

In attesa della definizione dell'ennesima vertenza, ad agosto si era allontanato dalla struttura sanitaria in cui stava scontando i domiciliari, in un'altra occasione ha aggredito e minacciato il personale sanitario. Il giudice ha quindi decisi di revocargli i domiciliari, e di destinarlo al carcere.

'Er Pantera', personaggio noto a Trastevere, tra piazza Trilussa, piazza Gioacchino Belli e via di San Francesco a Ripa, è diventato famoso, suo malgrado, dopo che a novembre era stato picchiato a sangue, massacrato a calci in faccia e riempito di botte da un paio (forse più) di giovani in felpa e cappuccio. Gli avevano causato diverse fratture, mentre, sotto effetto di alcolici, era steso a terra, già in stato confusionale e comunque incapace di difendersi. Per quel fatto, visti i tanti video fatti e diventati virali e quindi grazie alle famose "immagini dei video al vaglio", furono identificati due giovani. Da allora era capitato diverse volte che l'uomo venisse incitato a bere e coinvolto un risse da postare poi su TikTok.