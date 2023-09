Schiacciato dalle ruote del suo furgone. Muore dopo dieci giorni d'agonia

Si sono svolti a Monterotondo Scalo i funerali di Enzo Teti, l'autotrasportatore eretino morto in ospedale dopo essere rimasto schiacciato sotto le ruote del suo furgone in panne. Ricoverato d'urgenza lo scorso 1 settembre al policlinico Tor Vergata con un trauma alla colonna vertebrale e agli arti inferiori, dopo essere stato ricoverato in osservazione è deceduto dopo dieci giorni d'agonia. Eseguita l'autopsia, come disposto dall’autorità giudiziaria, la salma è poi tornata ai familiari per l'ultimo saluto, alla chiesa di Santa Maria del Carmine, nel comune della provincia nord della Capitale.

Il ricovero al policlinico Tor Vergata

Sessanta anni, autotrasportatore, Enzo Teti venne soccorso dal personale del 118 la mattina di venerdì 1 settembre su viale di Tor Bella Monaca. Intervenuta sul posto l'ambulanza, il personale sanitario trovo l'uomo ferito, vicino al suo furgone. Rimasto in panne con l'autocarro all'altezza del ponte di via Amico Aspertini, direzione Raccordo Anulare, l'uomo avrebbe provato a riparare il guasto. Una volta sotto il furgone sarebbe rimasto schiacciato sotto uno degli pneumatici.

Trasportato d'urgenza al PTV, in coma farmacologico, il suo cuore ha cessato di battere lo scorso 10 settembre.

Le indagini della magistratura

Sul caso, secondo quanto si apprende, sono in corso accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. Magistratura e agenti del commissariato Casilino di polizia, puntano a far luce sui punti d'ombra su quella che al 112 è arrivata come una richiesta di soccorsi per una "caduta accidentale".