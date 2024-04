Enzo Sirignano morto in un incidente stradale, il video appello della moglie per trovare testimoni

Un appello struggente. "Forse chi guidava un'auto grigia ha visto tutto", dice Monica, moglie di Enzo Sirignano morto in un incidente stradale lo scorso 6 aprile: "Aiutatemi a trovarlo", sottolinea attraverso le telecamere di 'Chi l'ha visto?'.

La dinamica del sinistro non è chiare e così la famiglia cerca testimoni. Il sinistro in cui ha perso la vita Enzo Sirignano è avvenuto tra via Monte Cervialto e via di Valle Melainaì. Intorno alle 15, mentre transitava all'incrocio in sella al suo scooter, è caduto per cause non ancora chiarite. A 51 anni è morto a pochi metri da casa sua, a Val Melaina.

Sirignano lascia la moglie Monica e due figli. Un uomo buono che amava scherzare con tutti e grande tifoso della Lazio, lo descrive senza dubbi chi lo conosceva. Lavorava come commesso vicino casa, a Val Melaina, il quartiere dove viveva.