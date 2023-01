Travolto mentre attraversa la strada, morto l'imprenditore Enzo Mei

Un uomo di 84 anni, Enzo Mei, è morto nel tardo pomeriggio del 31 dicembre dopo essere stato investito da un’auto in via dei Rucellai, a Santa Marinella.

La vittima, molto conosciuta a Santa Marinella, stava attraversando la strada per tornare a casa quando è stato travolto da una Fiat Panda guidata da un 24enne, anche lui residente a Santa Marinella. Il giovane si è subito fermato a prestare soccorso, ma l’urto è stato molto violento: Mei è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi inviati dal 118 e i carabinieri della compagnia di Civitavecchia. L’automobilista è stato sottoposto ai test per alcol e droga, cui è risultato negativo, e la macchina è stata messa sotto sequestro. Indagini sono ora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Decine i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Mei, noto imprenditore della zona titolare di un'attività di lavorazione del cemento di Santa Severa ed ex paracadutista della Folgore.

"Mi è appena giunta una di quelle notizie che mai, e poi mai, si vorrebbero ricevere. La città piange la scomparsa del nostro caro amico Enzo Mei, rimasto coinvolto in un tragico incidente - ha detto il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei - Una perdita profonda che lascia tutti noi senza parole. Ci ha lasciati una persona buona, brava, ben voluta da tutti. Sempre educato, gentile, disponibile con tutti, Enzo è, e sarà per sempre il caro e vero amico, amato e stimato dai tanti santamarinellesi".