Scassina la pizzeria, si ubriaca e si addormenta: i carabinieri lo trovano il giorno dopo

È entrato di notte in pizzeria forzando l'ingresso, si è ubriacato e la mattina dopo è stato trovato dai carabinieri, mentre dormiva. La singolare effrazione è avvenuta alla pizzeria 'Al Solito Porzio', rinomato locale napoletana di via Tuscolana 638, zona Arco di Travertino.

Ieri mattina i titolari hanno trovato una persona che dormiva nel locale. L'uomo, un senza fissa dimora della Repubblica Centrafricana, si è introdotto nel ristorante dopo la chiusura spaccando una porta. Una volta entrato, però, non avrebbe rubato nulla. Ha solo bevuto vino addormentandosi in terra.

"Non è un pesce d'aprile. Non so se piangere o ridere", commenta Porzio sui social. Il ristorante del pizzaiolo da oltre 300 mila follower su Facebook ha postato sui social la notizia. Tanti clienti di Errico Porzio hanno commentato quanto accaduto.

"Per una pizza di Errico si fa di tutto", scrive qualcuno. "Effettivamente non è sempre facile trovare posto da tè Errì!! Ha trovato una soluzione alternativa", scrive un altro utente. I carabinieri di piazza Dante hanno denunciato il 30enne per danneggiamento, per aver divelto la vetrina del ristorante con un palo in ferro.