Panico al supermercato: entra armato di coltello e minaccia di farsi del male

Entra in un supermercato armato di coltello e minaccia di farsi del male. A scongiurare il peggio di una tranquilla di domenica mattina è stato l’arrivo dei carabinieri. I fatti sono avvenuti a Velletri, in zona Castelli romani.

Erano da poco passate le 9 di domenica mattina, quando un uomo entra al supermercato di via di Lata, a Velletri (in zona Castelli romani). Si aggira tra le corsie del negozio armato di coltello e minacciando di autolesionarsi davanti agli occhi spaventati di clienti e dipendenti del supermercato. Una scena che ha spaventato quanti erano intenti a fare la spesa. Sono stati i dipendenti del negozio ad allertare le forze dell’ordine che giunti sul posto hanno fermato l’uomo.

A generare il panico al supermercato di via di Lata è un soggetto psichiatrico già noto alle forze dell’ordine perché protagonista di altri episodi simili. L’uomo, che non ha mai messo in repentaglio la vita dei presenti, è stato trovato in possesso di altri coltelli. Fermato, è stato portato via in ambulanza: per lui è stato richiesto un Tso (Trattamento sanitario obbligatorio).