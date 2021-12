Enrico Varriale, nuovi guai per il giornalista: un'altra donna lo accusa. Lui si difende

Nuovi guai per Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, già accusato di aver aggredito la sua ex compagna. Una donna, con la quale il giornalista avrebbe una relazione, ha contattato nella notte dello scorso 8 dicembre il numero unico per le emergenze, raccontando di essere stata schiaffeggiata, per poi andare in ospedale dove è stata medicata. In attesa delle indagini della polizia, che si è limitata a spiegare che sta procedendo a fare "accertamenti", Varriale ha però spiegato in questo caso di essere "vittima di una folle gelosia" e minaccia le vie legali.

I fatti risalgono a mercoledì. Dopo avere cercato di contattarlo per tutta la giornata, la donna si sarebbe presentata a casa del giornalista dove sarebbe scaturita una lite, culminata, secondo la vittima, prima con una telefonata alla polizia e poi con uno schiaffo. La donna è andata al Policlinico Gemelli ed è stata dimessa con una prognosi di 4 giorni. Dal nosocomio, essendo Varriale già finito a processo per fatti analoghi, è partita la segnalazione alle forze dell'ordine. Una prassi.

La versione di Varriale su quanto accaduto mercoledì, però, è completamente diversa. "Sono vittima di una folle gelosia - ha fatto sapere il giornalista in una nota - Ieri alle 22:30 la donna con cui ho una relazione ha dapprima citofonato insistentemente. Successivamente ha cominciato a bussare alla porta di casa. Alla fine ho ceduto e le ho aperto. E' entrata e come una furia, in preda ad un raptus di gelosia ha iniziato a distruggermi casa".

"Piatti. Bicchieri, soprammobili, qualunque cosa le capitava sotto mano mi veniva tirata addosso e distrutta. Ho provato a bloccarla e ha cominciato ad urlare 'non mi toccare, ti denuncio'. Ha preso il telefono e chiamato la polizia e l'autoambulanza. Io spettatore allibito - spiega - l'ho implorata di fermarsi. Alla fine ho capito che solo l'intervento della polizia poteva fermarla. Però prima dell'arrivo degli agenti è uscita di casa e non ho saputo più nulla. Posso documentare tutto. Ho fotografato la mia abitazione o meglio quello che resta della mia abitazione. Ed in relazione a ciò ho dato mandato ai miei avvocati d'intraprendere le necessarie azioni legali".

Sul caso la polizia farà luce. Nel fascicolo di indagine riguardante le accuse della ex compagna e già aperto nell'estate scorsa, invece, i pm di piazzale Clodio hanno chiesto ed ottenuto il giudizio immediato e il processo è stato fissato al prossimo 18 gennaio.