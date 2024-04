Enrico Varriale rinviato a giudizio per stalking e violenze alla ex

Nuovo processo per il giornalista televisivo Enrico Varriale, accusato di stalking e lesioni personali aggravate nei confronti di una ex compagna. I fatti risalgono al periodo fra dicembre 2021 e febbraio 2022. Il gup di Roma ha fissato il processo per il prossimo 20 novembre.

Secondo l'accusa, Varriale, già sotto processo per un'altra vicenda di stalking, ''con condotte reiterate di minaccia e molestia poste in essere nei confronti della compagna avrebbe aggredito fisicamente la compagna in casa fino a ''farle perdere i sensi e causandole lesioni''.



Varriale inoltre avrebbe anche minacciato la donna, quando dopo essersi ripresa ha chiamato i soccorsi, con frasi tipo ''se mi denunci ti ammazzo''. Al giornalista viene contestato inoltre di aver contattato la vittima anche con ''numeri anonimi, cercando di carpire notizie anche attraverso il controllo dei profili social''. In un caso Varriale avrebbe telefonato alla donna pronunciando ''con voce contraffatta una frase del tipo 'morirai'''.